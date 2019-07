I Flamencontamina nella tappa di Gallarate di JazzAltro

Ritmo, passione e calore: spazio ai Flamencontamina, sabato 6 luglio, per il quinto appuntamento di JAZZaltro, la rassegna che da dieci anni porta i suoni del mondo lungo l’asse del Sempione e del fiume Olona, tra la provincia di Varese e quella di Milano.

L’appuntamento è al museo Maga di Gallarate alle ore 21. Ingresso libero; in caso di maltempo, il concerto avrà luogo all’interno della struttura.

Nata nel 2017 da un progetto di Mario Caccia (basso) e Roberto Talamona (chitarra flamenco), questa formazione è completata da Lautaro Acosta (violino), Toti Canzoneri (flauto traverso), Francesco Perrotta (cajon e percussioni) e Gabriele “Lele” Boria (batteria) e mescola il flamenco, il tango, il jazz, il samba e la fusion. Il risultato? Una contaminazione, appunto, che rivisita il folklore gitano in modo originale e accattivante.

La sonorità del gruppo si ispira a una matrice di tipo ispanico caratterizzata dall’uso della chitarra flamenca e del basso elettrico, affiancati da flauto, violino e percussioni: strumenti impiegati, di solito, in generi musicali tra loro distanti, ma che sono comuni nella musica mediterranea e in quella latina.

Il repertorio è fatto di composizioni originali e rivisitazioni di brani celebri di artisti quali Chick Corea, Astor Piazzolla, Paco de Lucia, Vicente Amigo, Hermeto Pascoal ma non solo e lascia spazio a momenti di improvvisazione e di virtuosismo lirico.

In occasione del concerto di sabato 6 luglio è prevista, inoltre, l’esibizione della danzatrice Ester Bucci.

JAZZaltro proseguirà fino alla fine di settembre: da segnalare, tra i tanti appuntamenti in agenda, il concerto del superquartetto newyorkese guidato dal batterista Jochen Rueckert (sabato 13 luglio sempre al Maga di Gallarate), il live del quintetto del sassofonista Jacopo Jacopetti, “impreziosito” dalla presenza della cantante brasiliana Heloisa Laurenço (giovedì 18 luglio a Busto Arsizio), e l’esibizione del trio Azul (Fausto Beccalossi alla fisarmonica, Oscar Del Barba al pianoforte e Attilio Zanchi al contrabbasso) che chiuderà la decima edizione della rassegna sabato 28 settembre ad Olgiate Olona.