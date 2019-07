Il Golden Egg si sposta e diventa piu grande

Lo spostamento è di pochi metri, ma l’avvenimento è davvero epocale: la paninoteca Golden Egg di via Avegno, aperta a Varese da ben 44 anni (è nata nel 1975) si sposta.

Galleria fotografica Il Golden Egg si sposta 4 di 4

Di pochissimi metri, in realtà: prenderà i locali di quella che è stata una agenzia immobiliare li vicino, nella stessa via Avegno (anzi, allo stesso numero civico…) e sullo stesso marciapiede.

La notizia è, comunque, di quelle che colpiscono tutti i varesini: proprio perchè il piccolissimo locale è un punto di riferimento per intere generazioni.

Non cambierà nulla per quanto riguarda volti e panini: la proprietà resterà la stessa che per decenni l’ha portata avanti.

Una delle vere novità sarà, invece il fatto che non lo si potrà più definire “piccolissimo”: le vetrine aumentano a due e gli spazi interni sono molto superiori. I lavori di ristrutturazione e di adeguamenti del locale sono già in atto.