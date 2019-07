Ultimo weekend di apertura per il “vecchio” Golden Egg

Chiuderà definitivamente domenica la sede attuale del Golden Egg, la paninoteca più famosa di Varese, tempio del panino da oltre 40 anni. Quello che sta per cominciare sarà quindi l’ultimo weekend di apertura nella storica, e piccolissima, sede di via Avegno.

Come anticipato nei giorni scorsi, questo non significa affatto la chiusura dell’esercizio: si sposterà infatti solo di una decina di metri in un locale più grande nello stesso numero civico.

Per scoprire come sarà il nuovo locale, però, bisognerà attendere fin dopo il 20 di luglio: il locale resterà infatti chiuso alcuni giorni per effettuare il trasloco.