Gran festa per tutti con gli Alpini di Besano

Prende il via questa sera, venerdì 12 luglio, alle 19.30 una nuova edizione della Festa degli Alpini di Besano, che fino a domenica 14 proporrà all’area feste di via Fermi specialità cucinate dagli alpini, serate danzanti, ma anche laboratori, giochi e intrattenimento per bambini nel pomeriggio di domenica in collaborazione con “Il Ponte del sorriso”.

Domenica 14 la giornata centrale della festa si apre al mattino con l’alzabandiera e la messa al campo e prosegue fino a sera con lo stand gastronomico dove sarà servito il “rancio” alpino, la musica e una serata danzante.

Qui la locandina con tutti i dettagli della festa