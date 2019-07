Il GT Open fa tappa in Austria: Rovera in griglia di partenza

Smaltita la delusione per l’ultimo weekend di corse disputato, quello ad alto tasso di sfortuna del tricolore GT Sprint, Alessio Rovera va alla ricerca di una personale rivincita sulla pista austriaca del Red Bull Ring dove è in programma il quarto round della International GT Open 2019.

Il 23enne pilota varesino prosegue anche in sede europea il sodalizio con il team Antonelli Motorsport, che metterà a disposizione sua e del compagno di abitacolo – il 29enne romano Daniel Zampieri – la Mercedes-AMG GT3 che Alessio già ben conosce. In questa stagione i due italiani hanno già preso il via in due gare dell’IGTOpen: ottima l’esperienza a Le Castellet (un secondo e un sesto posto), sfortunata quella di Hockenheim dove uno speronamento in Gara 1 e un guasto in Gara2 hanno costretto al “doppio zero” in classifica.

L’appuntamento sulla pista stiriana prende il via venerdì 12 luglio con le due sessioni di prove libere; sabato e domenica qualifiche al mattino e relativa gara al pomeriggio. Gara 1 (via alle 15,25 di sabato) si disputerà sulla distanza dei 70′, Gara 2 (14,30 di domenica) sul limite di un’ora.

«Conosco bene il Red Bull Ring – spiega Rovera – un tracciato che mi piace molto e per questo speravo di potermi schierare al via. Ci siamo riusciti e abbiamo pure svolto con il team un test a Rijeka, per lavorare in particolare su aderenza e consumo pneumatici. Resta l’incognita meteo, che incombe per l’intero weekend. Vedremo, ma siamo pronti a lottare».