Incidente in Corso Italia, due feriti

Due feriti fortunatamente non gravi e due macchine da buttare. È questo l’esito dell’incidente che intorno alle 8 di venerdì 19 luglio si è verificato in Corso Italia a Busto Arsizio. (foto Marco Candiani)

È successo al semaforo con via Rossini dove, probabilmente per una mancata precedenza al vaglio della Polizia Locale, le due auto sono entrate in contatto.

Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato un’ambulanza per soccorrere le due persone coinvolte: un ragazzo di 32 anni e un signore di 65.