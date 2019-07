Italia, cresce l’interesse per bricolage e fai da te

Un mercato in grande crescita capace di produrre un giro di affari di circa 11 miliardi: è quello del fai da te in Italia, comparto da sempre apprezzato ma che, negli ultimi anni, sta attirando ancor di più le attenzioni di utenti e curiosi.

Quando si parla di fai da te il riferimento è anche al bricolage e vengono in mente subito i negozi specializzati in materia, grandi marchi che stanno proliferando in tutte le città italiane. Un trend sul quale ha influito anche la rete internet, all’interno della quale trovano ormai ampio spazio portali appositamente nati per funzionare come guide per l’utente interessato al fai da te.

A cosa è dovuto il successo del fai da te?

Altro elemento da prendere in considerazione per spiegare la tendenza di cui sopra, la crisi economica; come ovvio che sia gli italiani cercano di arrangiarsi ed ecco allora che il lavoro fatto con le proprie mani diventa, al contempo, un qualcosa in grado di dare soddisfazione oltre che un modo pratico per risparmiare soldi.

Ma dedicarsi al fai da te vuol dire anche dare libero sfogo alla propria creatività, provare soddisfazione per essere riusciti a creare qualcosa di concreto. Senza considerare che, secondo gli esperti, il fai da te è un modo pratico di scaricare lo stress oltre che di fare esercizio fisico.

I campi di applicazione del fai da te sono realmente tanti, ce ne è per tutti i gusti; come si può leggere sul portale Pianetadonne.blog, ci si può sbizzarrire anche in creazioni particolari, non necessariamente il fai da te deve essere visto come un qualcosa da eseguire con seghe, martelli ed altri utensili simili.

Bricolage e fai da te

Si parla allora di creazione di candele che fungano da elementi coreografici, magari nel corso di una cena all’aperto; di decorazione di sassi e pietre per renderle oggetti ornamentali; di sistemare il giardino al meglio personalizzando il più possibile.

In sostanza il fai da te trova sfogo in tantissimi campi, che siano costruzioni di oggetti di arredo, riparazione di mobili o pittura delle pareti della casa. Ed in perfetta tendenza con quanto si registra oggi in rete, il fai da te diventa anche fenomeno social visto che chi si dedica a tale attività raramente lo fa da solo, più spesso tende a farlo in compagnia di amici e parenti.

Ecco allora che, in questo caso, i lavori di bricolage diventano un piacevole momento conviviale da condividere ed in grado di far stringere relazioni.