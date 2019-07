Lavori in corso, una raffica di chiusure sull’autostrada A8 Milano-Varese

Sulla A8 Milano-Varese, per programmati lavori di manutenzione ai portali segnaletici, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, è prevista una raffica di chiusure al traffico, nelle prossime notti.

E dunque: per una notte, dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 luglio, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Legnano, verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo autostradale di Castellanza, al km 17+000;

Per una notte, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 luglio, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Origgio ovest, per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Origgio Uboldo, al km 14+00 della A9 Lainate-Como-Chiasso;

Per una notte, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 luglio, sarà chiusa l’entrata della stazione di Gallarate, verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Cavaria, al km 34+000;

Per una notte, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 luglio, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Castronno, per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo autostradale di Solbiate Arno, al km 35+500 o di Buguggiate, al km 42+000;

Per una notte, dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 luglio, sarà chiuso il ramo di uscita dello svincolo di Lago di Varese Gazzada, per chi proviene da Milano ed è diretto sulla A60 Tangenziale di Varese.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate, al km 42+000 e rientrare dal medesimo, in direzione della A60 Tangenziale di Varese.

Per una notte, dalle 21:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 luglio, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Buguggiate, verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare in direzione della A60 Tangenziale di Varese, invertire il senso di marcia dallo svincolo di Lago di Varese Gazzada ed entrare, sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

Per una notte, dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 luglio, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Buguggiate, per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Lago di Varese Gazzada.

Per una notte, dalle 23:00 di venerdì 26 alle 5:00 di sabato 23 luglio, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Busto Arsizio, per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire a Gallarate, al km 29+900 oppure immettersi sulla A36 Pedemontana Lombarda e uscire allo svincolo di Solbiate Olona.