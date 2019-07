Letture a ciel sereno, flash mob letterario per bambini

Anche l’Associazione Arte Diem partecipa a “Flashbook – letture a ciel sereno”, il più grande flashmob di lettura ad alta voce dedicato ai bambini.

La manifestazione è nazionale, e si svolge durante tutto il mese di Luglio.

«L’Associazione Arte Diem – si legge nella presentazione – nel rispetto del suo statuto, vi farà volare sulle ali delle parole e vi porterà a conoscere posti che renderanno magica la nostra lettura e il vostro ascolto».

L’appuntamento è per venerdì 26 luglio 2019 dalle ore 16.30 alle 17:30 saremo alla Biblioteca “B. Munari” di Venegono Superiore – Piazza S. Giorgio 8, mentre dalle 21.00 alle 22:00, ci si sposta nella suggestiva cornice della Corte del Doro nel centro storico di Castiglione Olona in Via Roma 25.

L’ultimo appuntamento si svolgerà sabato 27 luglio dalle 16.30 alle 17:30 nello spazio del “Metropolitain” lab Artistico di Castiglione Olona in piazza del Padreterno.

Le manifestazioni sono gratuite e aperte a tutti i bambini a partire dai 5 anni, non è necessario prenotarsi.

«Portate con voi la voglia di volare sulle parole, noi vi daremo le ali

Vi aspettiamo numerosi!»

facebook.com/AssociazioneArteDiem – facebook.com/flashbook.italia

facebook.com/metroretroart