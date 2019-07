Una lezione per imparare i segreti di Disaronno

Un’occasione unica per apprendere, direttamente da chi lo produce, tutti i segreti di Disaronno, il liquore italiano più bevuto nel mondo, per capire come dosarlo e per comprenderne l’enorme versatilità. E’ quella offerta da Ascom Saronno in collaborazione con il Distretto urbano del commercio e soprattutto da Illva Saronno che il prossimo 9 settembre metterà i suoi professionisti a disposizione dei partecipanti al corso gratuito.

Un appuntamento da non perdere quello ospitato dalle 10.00 alle 12.30 nella sala convegni di Confcommercio Ascom Saronno (via Ferrari 3). Una lezione pratica sui cocktail e sulle tecniche di preparazione, anticipata da una parte teorica, sulla storia dell’azienda, sulla produzione e sul brand. A tutti i corsisti verrà rilasciato un esclusivo attestato.

Disaronno è distribuito in oltre 160 Paesi e viene consumato liscio, con ghiaccio e nelle infinite versioni mixate. Saranno proprio le indicazioni fornite dai professionisti di Illva Saronno sulle varie possibili combinazioni, il valore aggiunto della masterclass. Segreti e suggerimenti che poi si potranno mettere in pratica nel proprio bar, magari esibendo con orgoglio il “diploma” di barman certificato nella preparazione di cocktail a base di Disaronno.

“Per noi – spiega il presidente di Ascom Bruno Guffanti, “la collaborazione con le aziende del territorio è di fondamentale importanza. E’ perciò un grande onore avere come partner di questa iniziativa Illva Saronno, marchio storico della nostra città conosciuto e apprezzato a livello globale”.

Il presidente del Duc, Luca Galanti, evidenzia l’unicità del corso: “E’ la prima volta in assoluto che Duc e Ascom possono vantare una collaborazione sul campo con l’azienda simbolo della nostra città e del nostro territorio. A maggior ragione per gli addetti ai lavori è un’occasione da non perdere”.

L’appello a prendere parte al corso è rivolto ai titolari e ai dipendenti dei pubblici esercizi. Gli interessati possono chiedere informazioni allo 02-96702728 oppure scrivendo a formazione@ascomsaronno.it. Il termine ultimo per le iscrizioni è il prossimo 9 agosto.