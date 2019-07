Lidia Macchi, respinta la ricusazione, mercoledì l’udienza

La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di lunedì dall’avvocato Daniele Pizzi estensore della richiesta di ricusazione – un meccanismo che punta a chiedere il cambiamento della corte – nel procedimento di secondo grado che vede imputato Stefano Binda per l’omicidio di Lidia Macchi, 32 anni fa.

Pizzi, che patrocina la parte civile rappresentata dalla madre e dai due fratelli della vittima, presentò al termine della scorsa udienza, il 18 luglio, la richiesta di ricusazione per “indebita anticipazione del convincimento da parte dei giudici“.

Un provvedimento che, se accettato, avrebbe fatto ripartire l’appello daccapo, e certamente, quindi non prima di settembre. Invece si tornerà in aula nella giornata già calendarizzata dove la corte presieduta da Ivana Caputo e a latere da Franca Anelli (oltre ai sei giudici popolari).

Salvo sorprese dell’ultim’ora, la giornata in tribunale potrebbe cominciare col presidente che darà la parola, alla pubblica accusa, poi alla parte civile e in ultimo alla difesa, cui potrebbero seguire repliche e la camera di consiglio, con la decisione.

Sarà “il giorno più lungo“ – dal punto di vista processuale il secondo – per Stefano Binda, ora in carcere a Busto Arsizio.

Non essendo detenuto per altra causa, in caso di assoluzione tornerebbe immediatamente in libertà.