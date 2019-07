Mazzuchelli: “Con l’autonomia il ponte lo potremmo ricostruire nuovo”

Il sindaco di Cairate Paolo Mazzuchelli replica alla notizia diffusa dal deputato del Movimento 5 Stelle Niccolò Invidia sul milione di euro messo in legge Finanziaria per ristrutturare il ponte che attraversa la valle: «Si tratta di una buona notizia – afferma il primo cittadino che poi lancia una frecciata al deputato pentastellato – ma aggiungo anche che se il Movimento 5 Stelle lavorasse con noi ad un’autonomia differenziata e solidale si potrebbe abbattere e ricostruire il ponte nuovo di zecca in poco tempo».

Il sindaco spiega anche che «il milione di cui parla Invidia potrebbe corrispondere ai soldi del patto per la Sicurezza stipulato da Renzi e Maroni ai tempi e mai finanziato in legge di Bilancio. Vedremo se si tratta degli stessi soldi e se questa volta il finanziamento arriverà davvero».