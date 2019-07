Il “mistero” del varco chiuso sulla Superstrada di Malpensa

Amministratori Locali, agenti di Polizia Locale, lavoratori dello scalo ferroviario. Nessuno sembra sapesse della piccola grande rivoluzione che in questi giorni sta facendo dannare automobilisti e camionisti. La decisione di chiudere il varco di Sant’Anna e deviare tutte le auto sulla viabilità ordinaria per poi re-immetersi in A8 è stata presa da ignoti funzionari di Anas senza una lettera, una mail o un messaggio su Whatsapp che avvisasse del cambiamento chi vive o lavora in queste zone.

I New Jersey che sono arrivati nella notte di giovedì scorso, proprio alla vigilia della chiusura di Linate, sono comprarsi un po’ come dei funghi: misteriosamente e improvvisamente. Nelle scorse ore chiamando chi si credeva potesse avere qualche informazione la risposta era sempre la stessa: «Non lo sapevamo, non abbiamo ricevuto nulla». Solo al Comando della Polizia Locale di Busto si sono accorti che qualcosa non andava vedendo le code un po’ più consistenti alla rotonda dove ora vengono deviate centinaia di auto e Tir, ma negli uffici non c’è alcuna comunicazione da parte di Anas. «Quella rotonda è di competenza di Anas e forse è per questo che non ci hanno detto nulla», dice l’assessore Max Rogora.

Ma il vero problema è che nessuno sa se si tratta di una modifica temporanea legata solo ai tre mesi della chiusura di Linate o se invece si tratta di un cambiamento definitivo. Neanche a Roma, nella sede centrale di Anas, qualcuno si sbilancia: telefonate e mail che VareseNews ha fatto all’ufficio stampa sono ancora senza risposta.

Il destino di quei New Jersey rimane quindi avvolto nel mistero: qualcuno auspica che possano rimanere ma molti sono preoccupati. Se infatti da un lato la chiusura del varco impedisce a chi lo utilizzava come uscita di continuare a farlo -violando il codice della strada- dall’altro obbliga auto e camion non solo a fare un tragitto più lungo ma anche ad andare ulteriormente a congestionare l’ingresso di Busto Arsizio, quello svincolo ribattezzato come il più pericoloso del mondo.