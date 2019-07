Nuovi voli tra Malpensa e la provincia dello Shaanxi

I vertici di SEA, la società di gestione degli aeroporti di Milano, e di Xi’An Xianyang Internazional Airport co. Ldt, alla presenza di Liang Gui, Vice Governatore dello Shaanxi, hanno firmato il “Memorandum d’Intesa” per lo sviluppo di un progetto di cooperazione strategica che comprende l’incremento di nuove rotte tra l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa e quello di Xi’an, il più importante aeroporto della provincia dello Shaanxi.

Il principale obiettivo sarà quello di stabilire un collegamento aereo per lo sviluppo del traffico passeggeri e la promozione delle rispettive destinazioni.

«Le autorità aeroportuali di Xi’An Xianyang Internazional Airport co. Ldt e il Vice Governatore della Provincia dello SHAANXI – dichiara Armando Brunini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di SEA – hanno apprezzato la nostra volontà di contribuire allo sviluppo del turismo e del traffico aereo tra due delle regioni più importanti dei rispettivi Paesi. Il 2020 sarà l’anno della cultura e del turismo tra Italia e Cina e questa partnership, che si inserisce all’interno dell’iniziativa “Belt and Road”, contribuirà ad avvicinare ulteriormente i due Paesi tra loro. Sono molto soddisfatto – continua Brunini – del lavoro di SEA con i rappresentanti degli aeroporti e con le autorità locali, ma auspichiamo che il Governo sia sensibile nei confronti di una maggior apertura a favore di una liberalizzazione tra le due Nazioni grazie agli accordi bilaterali».

«SEA è uno dei dieci maggiori operatori aeroportuali in Europa per il traffico di merci e passeggeri – ha affermato Mr. Ma Zhonghua, Vice Direttore Generale di Xxia – e l’aeroporto di Milano Malpensa è uno dei più importanti aeroporti internazionali d’Europa, mentre l’aeroporto internazionale di Xi’An Xianyang è il più grande aeroporto della Cina nord-occidentale nonché uno dei principali hub internazionali cinesi. È un grande onore per noi firmare questo “MOU” con SEA. Abbiamo raggiunto la decisione comune di rafforzare la futura cooperazione su Xi’an-Milano per costruire un nuovo collegamento aereo lungo la Via della Seta».