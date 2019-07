Police: “Possibile che un supermarket sia l’unico modo per avere una ciclabile o una rotonda?”

Il progetto di un nuovo supermercato a Cassano Magnago accende la polemica politica. Previsto in via Bonicalza, il nuovo comparto commerciale viene presentato in commissione giovedì e segue l’approvazione – già in consiglio comunale – di analogo intervento in via Dubini, ai margini del centro storico di San Giulio.

«Al di là delle opere accessorie che verranno realizzate, trovo a mio giudizio inopportuno l’insediamento dell’ennesimo supermercato sul territorio cassanese» dice Tommaso Police, del Pd. «Come se non bastasse la Lidl che sorgerà in via Dubini, approvato dalla sola maggioranza, l’Ins Mercato di via De Gasperi, poco frequentato ed ancora attende la realizzazione della rotonda. La domanda è: ma ai cassanesi, servono tutti questi supermercati? Io credo che siano più che sufficienti quelli già esistenti».

Police poi tocca un altro nucleo della discussione: quello delle opere – ciclabili, fogne, rotonde – che vengono realizzate con i fondi versati dai privati che costruiscono supermercati. Il sindaco Poliseno li sottolinea come importante risvolto pubblico dell’investimento privato, ma Police lo legge in altro modo: «È mai possibile che questa amministrazione per poter realizzare delle opere urbanistiche debba fare affidamento alla Grande Distribuzione Organizzata per provare a cambiare la città? Stento a credere che una rotonda o una pista ciclabile possa essere realizzata solo con i proventi dei privati. Da consigliere comunale mi piace pensare alla nostra città come sarà nei prossimi 10-20 anni, il rischio che corriamo è quello di ritrovarci una serie di strutture inutilizzate e da riqualificare».

Infine, l’impatto sul tessuto esistente: «Che fine faranno il commercio al dettaglio e le piccole botteghe? Hanno forse deciso di abbandonare definitivamente San Giulio ad esempio, come nel caso della Farmacia?»