Presidio davanti alla Prefettura contro la legge Pillon

Giovedì pomeriggio, 25 luglio, è stato organizzato un presidio per dire no alla legge Pillon davanti alla Prefettura di Varese.

«E’ ripartita in Commissione Giustizia al Senato la discussione del ddl Pillon e collegati. Domani pomeriggio giovedì 25 luglio 2019 a Varese, a partire dalle ore 16.30, si terrà un presidio #noPillon davanti alla Prefettura. Un presidio organizzato contemporaneamente in tutta Italia e che fa seguito alla giornata di mobilitazione di ieri a Roma, in piazza Montecitorio, e a Milano. E’ il momento che tutte le forze politiche si esprimano senza ambiguità. Noi saremo di nuovo in piazza contro il DDL Pillon: non ci fermerete».

Ad organizzare la manifestazione Cgil Varese, Anpi provinciale, Arci provinciale, Arcigay Varese, Articolo Uno, Comitato permanente Diritti Umani, Eos, Liberi e Uguali, Partito Comunista, Pd provinciale, Pd Varese, Possibile, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista.