“Quota cento” non svuota le corsie degli ospedali

Sono 280 i dipendenti del comparto che entro fine anno lasceranno l’Asst Sette Laghi. Un ricambio nella norma, dati i quasi 5000 dipendenti, che smentisce lo spauracchio delle corsie vuote per “quota cento“.

E, guardando i numeri, chi ha scelto di approfittare della nuova normativa rappresenta una quota residuale. Sono, infatti , 43 in tutto i dipendenti di cui 6 dirigenti ( 4 medici, uno psicologo e un amministrativo) e 37 tra infermieri ( 13) amministrativi (8) e tecnici (16) che nell’arco del 2019 lasceranno l’azienda per aver raggiunto quota 100.

Anche per il prossimo anno, nonostante sia ancora prematuro stilare un bilancio, l’uscita anticipata 5 lavoratori totali, due dirigenti medici e tre operatori amministrativi e tecnici, non peserà sull’organizzazione globale.

Non è previsto, quindi, il temuto svuotamento dei reparti anche perché, nel frattempo, l’azienda Asst Sette Laghi procede con l’assunzione di nuove figure.

È di ieri, come anticipato, la delibera firmata dal direttore amministrativo che ha assunto, con contratto a tempo indeterminato, 77 infermieri a cui se ne aggiungeranno altri 34 entro fine anno, tutti individuati nella graduatoria compilata alla fine del concorso che si è svolto nelle scorse settimane.

I nuovi infermieri andranno, in parte, a coprire il turnover legato ai pensionamenti, ma permetteranno anche di implementare le attività dell‘area territoriale e psichiatrica e delle sale operatorie, mentre 15 saranno dedicati al Del Ponte per consentire, come da programma, l’attivazione della Terapia Intensiva Pediatrica e del Pronto Soccorso Pediatrico entro la fine del 2019.

Grazie a queste e ad altre procedure di reclutamento del personale in corso, l’ASST garantirà il rispetto di quanto previsto dalle regole nazionali, ovvero la copertura del 95% del turnover per il comparto e per la dirigenza e del 100% per quanto riguarda gli Operatori Socio Sanitari.

A questa regola generale fanno però deroga, per la ASST dei Sette Laghi, le assunzioni in corso dedicate al completamento delle attività all’Ospedale Del Ponte.