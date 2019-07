Rapporti Russia-Lega, il Pd Lombardo chiede chiarimenti in aula

I vertici lombardi del Partito Democratico chiedono chiarimenti dopo le inchieste giornalistiche che hanno portato in primo piano i rapporti tra la Russia e la Lega. Una questione esplosa in particolare dopo due pubblicazioni sul settimanale l’Espresso e sul sito di informazione statunitense Buzzfeed.

Gli articoli di giornale, che riportano anche alcune registrazioni audio, raccontano di una presunta trattativa, in un hotel a Mosca, tra emissari legati al Carroccio e alcuni russi per negoziare fondi alla Lega.

Il leader leghista Matteo Salvini nega tutto e ha commentato: “è tutto ridicolo. Non abbiamo mai chiesto un rublo, un dollaro, un gin tonic, un pupazzetto a nessuno. Rispetto il lavoro di tutti. Ho la coscienza a posto. Querelerò chi accosterà soldi della Lega alla Russia. Bilanci Lega sono trasparenti”.

Su questa vicenda, però, il Partito Democratico in Regione Lombardia chiede chiarimenti in aula a Milano. Lo fanno il segretario del PD Lombardo Vinicio Peluffo e il capogruppo consiliare Fabio Pizzul: “Se esistono Paesi stranieri che finanziano partiti politici che governano il Paese e la nostra Regione, abbiamo il diritto di sapere – scrivono i due in un comunicato -. Sono ormai troppe le inchieste giornalistiche, italiane e non, che tirano in ballo la Lega e suoi esponenti come Gianluca Savoini e Andrea Mascetti. Per questo come Partito democratico abbiamo chiesto, tramite i nostri gruppi parlamentari, l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti tra il nostro Paese e la Russia. E chiediamo che Salvini che è capo della Lega e Ministro dell’Interno riferisca nelle sedi istituzionali opportune”.

Rivolgendosi direttamente al governatore lombardo i due esponenti Dem chiedono a Fontana di riferire in Consiglio.

Mascetti è un avvocato varesino e storico militante leghista. Nell’articolo di Buzzfeed viene citato indirettamente in una delle conversazioni registrate.

Contattato, non ha voluto fare nessun commento spiegando di aver rilasciato a Open un’intervista con la sua risposta. Nell’intervista al quotidiano Mascetti si dice «sbigottito» per essere stato tirato in ballo in questa vicenda e che non è mai stato contatto da Savoini. In merito ad un suo presunto ruolo nei rapporti con la Russia l’avvocato ha risposto: «Ma assolutamente no. Non ho alcun rapporto con la Russia se non per le attività di Consiglio della Banca. Nessun organo del movimento mi ha mai assegnato alcun incarico all’estero. In verità, neanche qui in Italia perché a parte l’iscrizione al movimento non svolgo più da molto tempo attività politica diretta essendo totalmente assorbito dal mio lavoro».