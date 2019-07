Sbarca sul lago la prima barca a vela realizzata in stampa 3D

La tecnologia della stampa 3D continua a innovare le proprie possibilità di applicazione e grazie ad un’azienda varesina sbarca, letteralmente, anche in acqua.

Accade in questi giorni a Macelsine dove, fino al 14 luglio, si svolge la Foiling week, uno degli eventi velici più importanti del mondo, iniziato sul Lago di Garda nel 2014. In questa cornice Elmec 3D e Pboats presentano la prima barca a vela realizzata con manifattura additiva.

Si tratta di un progetto presentato per la prima volta lo scorso anno sempre alla foiling week di Malcesine da Pboats, un’idea che ha trovato un successo tale da pensare di poterlo commercializzare.

È qui che è entrata in gioco l’azienda di Brunello Elmec 3D che sul prototipo dello scafo, realizzato con pannelli di carbonio e pvc espanso, si è inserita con i particolari dell’imbarcazione realizzati con tecnologia di stampa 3D.

Nella costruzione del foiling, infatti, mancavano delle componenti che necessitavano di precisione e personalizzazione. Da qui è nata la collaborazione tra Pboats ed Elmec 3D. Una collaborazione che ha già visto la stampa di alcune parti, come la torretta, i cuscinetti superiori e inferiori per foils (parti normalmente molto complicate da produrre con sistemi tradizionali) e base supporto albero specifica, realizzati con tecnologia Multi Jet Fusion di HP e già testati in acqua. Tra i principali vantaggi: la personalizzazione e la riduzione dei costi di produzione.

Questo prototipo viene battezzato proprio in questi giorni ed è un’occasione che permetterà ai visitatori di vedere, toccare con mano e persino provare l’imbarcazione.