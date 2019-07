Scuole, Comune e ciclopedonale a Montonate: Tamborini avvia i nuovi cantieri

L’amministrazione mornaghese guidata da Davide Tamborini si appresta ad avviare un pacchetto di opere relative a lavori pubblici e di sicurezza stradale; i maggiori interventi riguarderanno gli edifici scolastici, il palazzo municipale e la viabilità ciclopedonale

Un primo blocco di interventi riguarda gli edifici scolastici comunali. A partire dal 22 luglio, infatti, è previsto l’avvio dei lavori per la sostituzione della centrale termica della scuola dell’infanzia di Crugnola per un valore complessivo di 23.500 euro; il termine dei lavori è stimato entro la fine di agosto.

Ma anche il plesso di via Colombo sarà oggetto di modifiche e, a tal proposito, sono stati stanziati circa 30mila euro. In particolare sono già iniziati i lavori di sistemazione edile interna ed esterna allo stabile, utili anche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, nonché sarà implementata la presenza di telecamere a monitoraggio degli ingressi; il tutto si concluderà prima dell’avvio del prossimo anno scolastico.

Grazie all’approvazione di una variazione di bilancio, entro la fine di ottobre è prevista la cantierizzazione delle operazioni di riqualificazione energetica del palazzo municipale. Si tratta della schermatura dell’involucro dell’edificio, il rifacimento del tetto e soprattutto l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico, che permetteranno di ottenere un significativo risparmio economico in termini di spese di riscaldamento ed energia elettrica. Il costo delle operazioni, circa 100mila euro, è cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con un contributo concesso a fondo perso di 50mila euro.

Infine, un ultimo punto di grande interesse riguarda la viabilità ciclopedonale. Sulla scia dei lavori in corso tra Vinago e Mornago, entro fine anno verrà realizzato un collegamento tra il centro abitato di Montonate e il cimitero. L’intervento, dal valore di 91mila euro, comprende anche la costruzione di una passerella per il superamento del torrente Montano e andrà ad affiancare via Dante Alighieri.

«Ripartiamo con concretezza dalle promesse fatte negli scorsi mesi e siamo consapevoli che ogni proposta inserita nelle nostre linee di mandato sia realizzabile – ha commentato il sindaco Davide Tamborini – Il lavoro sinergico tra le varie componenti della macchina amministrativa è ripartito con slancio e affiatamento per il benessere di tutta la cittadinanza».