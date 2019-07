Sicurezza e prevenzione, un incontro tra i “Gruppi di controllo di vicinato”

A Luvinate sabato mattina (13 luglio) l’incontro intercomunale fra i Gruppi di Controllo Vicinato di Luvinate, Barasso e Comerio. Alla vigilia delle ferie di agosto i partecipanti si sono confrontati sulle tematiche legate alla sicurezza e come affrontare le inevitabili problematiche legate all’avvio del progetto. L’affluenza è stata ottima e la sala consiliare era piena, segno di una questione molto sentita dalla cittadinanza.

A fare gli onori di casa il sindaco Alessandro Boriani, Lucia Bianchi vicesindaco e il consigliere comunale Fabio Binacchi, insieme a rappresentanti delle altre amministrazioni comunali. Sono emerse le varie esigenze per una concreta funzionalità del servizio ma si sono anche espressi altri temi che la cittadinanza ha desiderato segnalare alle amministrazioni locali.

In coda all’incontro l’associazione Guardia Nazionale ha illustrato le attività svolte da ormai due anni sui territori di Luvinate e Barasso: dal pattugliamento per segnalare situazioni pericolose, guasti, rifiuti abbandonati o atti di vandalismo così come l’organizzazione di due corsi per l’autodifesa delle donne, corsi che hanno ottenuto un notevole apprezzamento da parte delle partecipanti e che verranno nuovamente organizzati in futuro. Sia gli amministratori che i cittadini presenti hanno voluto esprimere la loro gratitudine per la professionalità e il garbo dimostrati dalla Guardia Nazionale nell’adempimento di tali meritevoli servizi.