Stazioni, allagato il sottopasso dello Stato

Vigili del fuoco sul posto questa mattina per un allagamento al sottopasso ferroviario dello Stato, a Varese.





Un problema che – secondo Rete ferroviaria italiana – ha riguardato il malfunzionamento di una pompa, poi ripristinata.

«Sembra di essere a Venezia», commenta, scherzando l’autore del video.

Il fatto è che diverse persone in quel momento trovatesi a dover transitare nel sottopasso sono state obbligate, per non bagnarsi le scarpe, a seguire un percorso alternativo: alcuni hanno proceduto ugualmente per avvertire le autorità.

I tecnici hanno sistemato la fuoriuscita d’acqua, mentre per i vigili del fuoco è stato impossibile operare con le idrovore in quanto il livello dell’acqua era sotto ai 30 centimetri, quindi di una portata insufficiente per essere aspirata.