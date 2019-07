Sui treni Trenord sembra di stare a Bombay

Trenord fa di nuovo acqua da tutte le parti. Ormai è qualche settimana: siamo tornati ai livelli pre giro di teste dirigenziali (a questo punto mi permetto di dire fiction).

I livelli, complice anche la suggestione del caldo, sono paragonabili a Bombay e in generale all’India peccato che siamo nella regione più ricca e industrializzata d’Italia, che il servizio faccia capo alla Regione e che questa sia governata da più di 25 anni dal centrodestra.

Insomma tra soldi che non mancherebbero e continuità politica, questa situazione da terzo mondo non ha scuse. Se io fossi il ministro dell’Interno e quello delle infrastrutture mi preoccuperei di questo e non dei migranti o della Tav: non erano prima gli italiani? Ecco preoccupiamoci di fare funzionare la base, l’abc, invece di distrarre il popolo con un bombardamento di scemenze per non far comprendere la propria inettitudine

P.S.: solidarietà non solo ai pendolari come me, ma anche al personale di Trenord che è allo sbando.