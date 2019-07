Sulla Via Francisca: tappa a Brinzio

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Brinzio.

Brinzio è un comune situato a 11 chilometri a nord di Varese, nella parte più occidentale della Val di Rasa, tra i massicci montuosi del Campo dei Fiori e della Martica; l’altitudine media del territorio comunale è di 510 metri sul livello del mare.

Troviamo Brinzio venendo dalla Valganna, camminiamo nel Parco Regionale Campo dei Fiori prima di entrare nella città di Varese con il suo imperdibile Sacro Monte.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

Ecco la mappa del percorso della via Francisca che attraverso Brinzio

Ad accoglierci per primo è don Enrico alla casa parrocchiale

Ecco il sindaco di Brinzio Roberto Piccinelli



Giancarlo Bernasconi è il direttore del Parco regionale del Campo dei Fiori

Carlo Moruzzi ci racconta le . attività della Proloco del paese

Facciamo un giro al Museo della Cultura rurale Prealpina

I circolo di brinzio è un luogo storico e di ritrovo ai brinziesi



Accanto al circolo passa il fiume Valmorina, che alimenta la poco distante Cascata Pesegh

Ultima tappa di questo tour