Sulla Via Francisca: tappa a Cunardo

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Cunardo.

In epoca romana questo territorio era il crocevia della strada che dai passi alpini, passando per l’attuale Ponte Tresa, portava ad attraversare la Valganna da una parte, e a raggiungere l’attuale Angera dall’altra

A Cunardo arriviamo subito dopo Cugliate Fabiasco, prima di entrare in Valganna.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

Ecco la mappa del percorso che attraversa Cunardo

Alla Baita del fondista incontriamo il sindaco Pinuccia Mandelli



Qualche scorcio delle bellezze naturali di Cunardo



Incontriamo Riccardo Rigamonti che ci racconta la storia del suo storico mulino

Valentina Anastasia gestisce un B&B a gestione famigliare

Giorgio Robustelli ci racconta la storia delle Fornaci Ibis

Con questo si è conclusa la nostra tappa sulla Via Francisca a Cunardo.