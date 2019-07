Torna la festa del “Luglio comabbiese”, via allo stand del risotto col pesce persico

Come ogni anno il parchetto Puràa si animerà per il “Luglio Comabbiese”: la festa organizzata da Pro loco Comabbio e senza dubbio tra gli eventi più attesi dagli abitanti del piccolo comune in riva al lago.

L’appuntamento è fissato per sabato 6 luglio al parchetto Puràa in centro a Comabbio. Alle 19 aprirà lo stand gastronomico con il tradizionale risotto col pesce persico. Si potranno gustare anche hamburger, salamelle, patatine, würstel per i più piccoli e per la prima volta una nuova specialità: la frittatona “alla Fantozzi”.

La serata sarà accompagnata dal rock anni ’60 e ’70 dei “Vintage evolution”. I bambini potranno invece giocare e divertirsi sull’immancabile scivolone gonfiabile.