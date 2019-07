Torna il medico, l’ambulatorio riparte da settembre

Casalzuigno torna ad avere il medico. Entrerà in servizio dal primo settembre e riceverà i pazienti nell’ambulatorio comunale. Ad annunciarlo con soddisfazione è il nuovo sindaco Danilo De Rocchi, «l’avevamo promesso in campagna elettorale e ieri abbiamo avuto la conferma che da settembre tornerà ad esseri attivo questo servizio in paese». A settembre «arriverà la dottoressa Juliana Demuru di Cantello, così come ci è stato confermato nella giornata di ieri anche dalla ATS dei Laghi».

La questione della mancanza del medico è sorta a febbraio, quando il dottor Valerio Grego è andato in pensione. A quel punto i suoi mille e cinquecento mutuati hanno dovuto cercare un altro dottore, rivolgendosi a quelli attivi nella zona. Per molti però, sopratutto per i più anziani, la situazione era diventata un problema. «Ci siamo attivati e abbiamo trovato una soluzione», continua De Rocchi. Sindaco e amministrazione infatti, hanno deciso di assegnare l’ambulatorio medico «a titolo gratuito, così da favorire l’arrivo di un nuovo dottore». Fino ad ora invece, l’affitto per lo spazio era di tremila e seicento euro all’anno.

Il Primo Cittadino conferma dunque l’arrivo del medico e spiega che, a breve, i residenti di Casalzuigno potranno fare richiesta per l’assegnazione. Il servizio sarà garantito cinque giorni alla settimana per un minimo di cinque ore.