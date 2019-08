“Al sacro Monte si arriva liberamente anche a Ferragosto”

Caro Direttore,

sono un esercente del Sacro Monte e vorrei poter avvisare, tramite il suo importante notiziario on line, il corretto funzionamento delle strade del Sacro Monte in questo periodo.

Gli articoli che stanno uscendo, correttamente, avvisano che la strada del Campo dei fiori sarà chiusa da una certa ora e le persone dovranno utilizzare le navette.

Ciò NON vale per Sacro Monte in quanto le navette partono da Varese, sostano al bivio per caricare chi ha posteggiato nel prato, e proseguono per Campo dei fiori alla Festa degli amati alpini.

Per Sacro Monte i mezzi ed i collegamenti sono i soliti: con auto, funicolare e bus che sale fino alle 10 e, dopo le 10, poi si ferma alla funicolare.

L’informazione incompleta sta portando molti clienti a disdire le prenotazioni di domenica e Ferragosto per paura di non poter accompagnare persone in difficoltà motoria fino a noi.

La ringrazio fin d’ora per la consueta attenzione alla vita del Borgo

Cordialmente

Mario Carabelli