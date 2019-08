“Balotelli”, il corto di un saronnese premiato al MonFilmFest

Un saronnese premiato al MonFilmFest, sette giorni di festival cinematografico del Monferrato (giunto quest’anno alla sua diciassettesima edizione).

Un festival che mette alla prova la capacità di produrre un cortometraggio in video digitale in sette giorni progettando la storia, il piano di produzione, sino alla sua prima proiezione al pubblico.

Sabato 27 luglio presso la Manica lunga del Castello di Casale Monferrato si sono svolte le premiazioni del 17° MonFilmFest. “Balotelli” di Morr Ndiaye e Riccardo Banfi ha vinto il primo premio per la capacità di raccontare in modo genuino una storia di amicizia e d’incontro esplorando un più ampio concetto di famiglia; Premio del pubblico; Premio per la miglior interpretazione a Franca Rosso Chioso; Menzione speciale a Marco Castelli per le musiche originali.

Il corto parla dell’incontro di due solitudini che si proteggono a vicenda, prendendosi cura l’una dell’altra. Un racconto fatto di piccoli gesti, di azioni e attenzioni quotidiane. Una storia di umanità, in questi tempi bui.