Bomba d’acqua tra Cocquio e Gavirate

Violento temporale nella serata del martedì 20 agosto tra Cocquio e Gavirate, intorno alle 19. Molte le chiamate ai vigili del fuoco e anche le segnalazioni da parte dei lettori. La bomba d’acqua è durata pochi minuti, ma è stata molto intensa e si è spostata in diverse zone della provincia.

La bomba d’acqua si è abbattuta nel zona per circa un’ora e le chiamate ai vigili del fuoco hanno riguardato soprattutto la caduta di alcune piante. Non risulta vi siano persone ferite.