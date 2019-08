Calcio Varese, si va verso la nomina del curatore fallimentare

Non c’era Claudio Benecchi (foto in alto), non c’erano i suoi avvocati, non c’era alcun personaggio legato alla dirigenza del Calcio Varese di questi anni, oggi, in tribunale. Poco dopo mezzogiorno, orario in cui era fissata l’udienza prefallimentare, nell’ufficio del giudice Manuela Palvarini erano presenti soltanto gli avvocati Marina Manfredi e Nicola Paolini, a rappresentare una parte dei creditori della società calcistica (tre collaboratori e 14 calciatori) che a questo punto è avviata al definitivo fallimento.

Dopo la relazione del giudice al collegio giudicante, ed entro il 14 di agosto – mercoledì prossimo – sarà infatti nominato il curatore, e cioè la figura incaricata di amministrare il patrimonio (tanto o poco che sia…) della società nella fase del fallimento di quest’ultima.

Sul tavolo del curatore ci sarà anche il titolo sportivo del Calcio Varese, visto che la società – per quanto riguarda il proprio numero di matricola – non è ancora stata revocata. Potrebbe trattarsi di un piccolo asset da gestire, eventualmente per dare continuità ai 109 anni di storia biancorossa che a questo punto rischiano di essere definitivamente cancellati.