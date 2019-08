Caronnese sconfitta in Coppa Italia

(Foto Agostino Castelnuovo – caronnese.com)

La Caronnese non inizia bene. Il primo impegno ufficiale dei ragazzi di mister Roberto Gatti, il primo turno di Coppa Italia di Serie D, ha visto vincere al “Comunale” il Seregno 2-0.

Fatali per i rossoblu cinque minuti di blackout nel secondo tempo, tra l’11’ e il 15’, con due reti dei brianzoli. I gol che decidono la gara sono stati messi a segno da Marini e Marzeglia.

Un passo falso da studiare per la Caronnese a una settimana dall’esordio in campionato, il prossimo 1 settembre, in casa contro la Sanremese.