Castellanza cerca 2 tirocinanti con “Dote Comune”

Regione Lombardia e ANCI Lombardia hanno emesso un avviso pubblico per la selezione di n. 128 tirocinanti da inserire, mediante il programma DoteComune, in progetti di valorizzzione delle particolarità degli enti territoriali favorendo l’incontro tra gli stessi enti territoriali e le persone interessate a sperimentare, presso gli enti locali, nuovi processi formativi. Il programma DoteComune, infatti, prevede lo svolgimento di un percorso formativo obbligatorio che si declina in attività di formazione d’aula e di tirocinio personalizzato presso un Ente Ospitante, che propone tirocini di DoteComune della durata di 3, 6, 9, o 12 mesi.

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una DoteComune cittadini italiani, dei paesi dell’Unione Europea ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti o domiciliati in Regione Lombardia, in particolare persone disoccupate di età uguale o superiore ai 18 anni e residenti in Regione Lombardia.