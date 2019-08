Coelsanus ancora sulle maglie della Robur et Fides

La Coelsanus sarà anche per la stagione 2019/2020 il main sponsor della Robur et Fides.

L’azienda del varesino Enrico Caloni che ha sede in Veneto, ha confermato la propria disponibilità a supportare la società di via Marzorati con la seria intenzione di accostare il proprio nome alla Robur anche per il futuro.

Il marchio Coelsanus, conosciuto in tutto il mondo, ha sede a Sossano (VI) e produce conserve di alta qualità, dai sottaceti ai sottoli, alle verdure e alle salse.

Si tratta del quattordicesimo anno di “affiancamento”, iniziato ancora quando sulle maglie della Robur campeggiava la “storica” scritta Utensili ABC e la società veneta appariva sulle maglie come secondo sponsor.

Col tempo, grazie all’amicizia che lega i dirigenti varesini con della società veneta, la sponsorizzazione è passata da secondaria a primaria e il legame tra le due società si è ulteriormente rafforzato, grazie all’impegno che la Polisportiva profonde a favore dei giovani varesini nello sport.

Grande soddisfazione dunque tra le file societarie per essere riusciti a confermare la Coelsanus e anche per l’importante affiancamento della Elmec Informatica come sponsor secondario, che garantiranno anche per la prossima stagione solidità alla squadra di coach Vescovi e a tutto il settore giovanile.