Consiglio infuocato: opposizione scatenata

Opposizione agguerrita a Bregano dove l’ultimo consiglio comunale ha innescato l’ultima polemica da parte dei rappresentanti della “Casa degli italiani”.

Gianni Armiraglio, Maurizio Fulgenzi e Samuel Salemi hanno presentato una serie, a parer loro, di irregolarità legate a “pressappochismo, sufficienza e faciloneria”.

I tre consiglieri d’opposizione hanno contestato, per esempio, il mancato avviso della riunione del consiglio comunale. « Un disguido tecnico – fa sapere il sindaco Alessandro Granella – legato al sistema e alla posta elettronica “normale” che si rischia di perdere. Nulla è successo per chi usa la Pec».

« Una convocazione – insistono i tre consiglieri di minoranza – non sufficiente perché occorre accertarsi che l’avviso venga effettivamente ricevuto dal consigliere, un ragionevole lasso di tempo prima della convocazione».

Armiraglio contesta anche la mancanza di documentazione a disposizione, un’accusa che il sindaco Granella smentisce.

La mancanza del segretario comunale, attualmente in maternità, è stata al centro della contestazione da parte della Casa degli Italiani: « E’ stato fatto notare che il Consiglio Comunale di Bregano avrebbe dovuto essere tenuto nella sala consigliare di Bregano e non di Bardello, infatti lo statuto del Comune di Bregano ART.4 – Comma 2. prevede che le adunanze degli organi elettivi e collegiali si svolgono nella sede comunale».

Una trasferta definita necessaria dal Sindaco Granella: « In assenza del segretario comunale ci siamo rivolti al Prefetto che ci ha assegnato lo stesso di Bardello. Per venire incontro alle esigenze del nuovo segretario, abbiamo convocato i consigli dei tre diversi comuni dell’Unione a Bardello per poi, successivamente, ritrovarci per svolgere quello dell’Unione. Una questione di comodità».

L’ultima contestazione è avvenuta anche in merito al punto all’ordine del giorno sul bilancio non approvato perchè “riteniamo non veritieri i bilanci del Comune di Bregano e quindi dell’Unioni dovuti ad errata tassazione” e questo da anni» . E su questo punto torna la querelle legata al Plan.