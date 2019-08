I dieci giorni “belli e sgangherati” del Pime

Lo scorso anno 139 ragazzi hanno vissuto l’esperienza del campo del Pime. Il Pontificio istituto per le missioni estere, che a Busto Arsizio ha una sede, punta a battere questo record? Lo scopriranno domani, mercoledì, quando prenderà il via il campo estivo che porta a Busto Arsizio volontari da tutto il mondo e che durerà fino al 31 agosto.

«È un grande classico dell’estate Pime, per concludere in bellezza i mesi estivi. Quelli che passerete al campo di Busto saranno i dieci giorni più sgangherati della vostra vita, ma non li dimenticherete mai. Perché saranno giorni di lavoro duro, a sgomberar cantine e vendere mobili per finanziare i progetti dei missionari. Perché saranno giorni intensi di riflessione su di voi e sulla vostra vita, tra attività e testimonianze. E perché costruirete amicizie in un modo tutto nuovo».