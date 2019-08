Forze dell’ordine allertate per la scomparsa di una quarantenne

Forze dell’ordine allertate per la scomparsa di Romina Furfaro, una donna di 44 anni che da ieri mattina non dà più notizie di sè.

La signora, un’insegnante di Livigno, era in visita ad alcuni parenti a Venegono Superiore; ieri mattina è uscita di casa, a piedi, tra le 6.10 e le 6.45 senza fare più ritorno.

«Confermo la scomparsa, e stiamo seguendo la situazione tramite la nostra Polizia locale che è in contatto con i Carabinieri – spiega il sindaco di Venegono Superiore, Ambrogio Crespi – Sappiamo che sono state informate anche la Polizia di Stato e la Polizia ferroviaria, perché una delle ipotesi è che abbia preso il treno, anche se non sappiamo dove fosse diretta. Abbiamo diffuso le locandine con la sua fotografia per collaborare alle ricerche».

La donna, 44 anni, alta circa 1.65, magra, con occhi scuri capelli ricci scuri sarebbe stata avvistata per l’ultima volta nei pressi di Carbonate. Secondo quanto è stato riferito al sindaco, la donna era stata destinata nel prossimo anno scolastico all’Istituto comprensivo di Vedano Olona.

Oltre ad allertare le forze dell’ordine i parenti hanno diffuso l’appello sui social e in poche ore quasi 8.000 persone l’hanno condiviso da tutta la provincia di Varese e in moltissime località della Lombardia e di altre regioni italiane.

Chiunque dovesse incontrarla è pregato di avvisare le forze dell’ordine.