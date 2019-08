Romina non si trova. Le ultime tracce a Mozzate

Sono arrivate a 14mila le condivisioni dell’appello per la scomparsa di Romina Furfaro, la donna di 44 anni scomparsa giovedì mattina dall’abitazione dei suoi familiari a Venegono Superiore. Una vera mobilitazione solidale, che però non ha ancora dato frutti concreti: nessuna segnalazione di avvistamenti, dopo il primo che ha contribuito ad orientare le ricerche, nessuno che dica: “Sì, l’ho vista”.

«Noi non molliamo, stiamo continuando a cercarla in tutti i modi e non ci arrenderemo» dice Simona, che ha lanciato l’appello su Facebook e che da giovedì mattina non si dà pace.

Non mollano nemmeno i Carabinieri di Castiglione Olona, che hanno visionato diversi filmati di videocamere della zona insieme alla figlia di Romina per trovare qualche traccia della donna. E non mollano le unità cinofile che stanno cercando Romina Furfaro nella zona di Carbonate, da dove è stata segnalata l’ultima volta. Proprio partendo da lì, i cani hanno fiutato tracce di Romina Furfaro e sono arrivati fino a Mozzate, dove sotto al cavalcavia della zona industriale è stato ritrovato il suo cellulare. Da quel punto i cani hanno proseguito fino ad un bar tabaccheria della zona, poi ancora fino ad una fermata dell’autobus, dove hanno perso la traccia e si sono fermati.

«Questo ci fa pensare che abbia preso un autobus, magari diretta verso Saronno e da qui forse il treno – aggiunge Simona – Possibile che nessuno l’abbia vista, l’abbia notata?»

Romina Furfaro dopo aver insegnato per 12 anni Livigno aveva chiesto il trasferimento nel Varesotto per poter stare vicina alla figlia che si era spostata per motivi di studio, ed è stata destinata all’Istituto comprensivo di Vedano Olona. Era in attesa di sistemare il suo nuovo appartamento e per questo era ospite dei parenti a Venegono Superiore.

Giovedì mattina è uscita di casa, a piedi, tra le 6.10 e le 6.45 senza fare più ritorno e senza dare più sue notizie.