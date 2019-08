«Gianluca torna a casa, ti aspettiamo»

E’ scomparso martedì 13 agosto mattina dalla sua abitazione di Maccagno, Gianluca Cuccu, 47 anni. Non è la prima volta che Gianluca si allontana da casa senza dare notizie, ma in un’altra occasione, è accaduto circa un anno fa, era ricomparso dopo un paio di giorni. Questa volta invece l’uomo non dà notizie di sé da cinque giorni e i familiari sono preoccupati.

Gianluca vive con la madre: martedì mattina è uscito di casa per andare a lavorare, ma poi non è rientrato. La mamma Piera e la sorella Nadia hanno già provveduto a presentare denuncia ai carabinieri.

Gianluca Cuccu è alto 1,80 e pesa circa 78 chili e al momento della scomparsa indossava jeans blu, un paio di scarpe antinfortunistiche e una maglietta.

L’uomo, a differenza della scorsa volta, si è allontano in auto, una Golf Station wagon ed ha con sé i documenti e il cellulare che però ora risulta spento. Chi dovesse incontrarlo può contattare il seguente numero 349 6638984 o le forze dell’ordine.