Hannibal’s Crossing Obstacle Course Race, una sfida per super atleti

Si chiama Hannibal’s Crossing Obstacle Course Race ed è una corsa trail della lunghezza di 8km con più di 20 ostacoli come l’attraversamento di fossati, boschi, terreni accidentati con legni, tronchi o radici, fili o corde, macerie o rocce superficiali.

All’evento sono già iscritte circa 300 atleti provenienti da tutta Europa oltre a semplici appassionati. L’obiettivo degli organizzatori è però raddoppiare il numero di partenti.

Il percorso sarà a sorpresa, non sarà resa nota nessuna mappa.

L’ispirazione, come svela il nome della corsa, arriva dalla traversata della Alpi di Annibale per provare sorprendere e battere l’esercito romano. Ed è da questa azione memorabile che gli organizzatori hanno preso spunto per creare la prima corsa ad ostacoli OCR attraverso la natura e i paesaggi del Canton Ticino.

La gara è aperta a tutti, uomini e donne di età superiore ai 14 anni, in possesso di regolare certificazione medica o un’autocertificazione che dichiara di essere in buona salute.

Le Categorie:

ELITE

I partecipanti nella categoria ELITE partiranno per primi in una o più batterie. Avranno un numero di corsa personale e saranno dotati di uno o più chip per il rilevamento del tempo impiegato per concludere la gara.

AGE GROUP

I partecipanti nella categoria AGE GROUP partiranno dopo le batterie elite, suddivisi per categorie Uomo e Donna. Avranno un numero di corsa personale e saranno dotati di uno o più chip per il rilevamento del tempo impiegato per concludere la gara.

TEAM

I partecipanti nella categoria TEAM partiranno nel pomeriggio come ultime batterie. Avranno un numero di corsa particolare e saranno dotati di uno o più chip per il rilevamento del tempo di corsa.

OPEN – NON COMPETITIVA

La categoria OPEN è indicata per gli atleti alla prima esperienza nelle gare ad ostacoli. Gli ostacoli rimarranno i medesimi delle altre tre categorie. Sarà possibile aiutarsi con qualunque compagno incontrato durante lo svolgimento della gara. Verrà stilata una classifica OPEN, non saranno previste premiazioni.

Premiazioni e Programma:

Ogni partecipante riceverà la medaglia Finisher, la maglietta Finisher, snack e bibite post gara. Per la categoria Elite verranno premiati i primi tre atleti con un trofeo ed un paio di scarpe VJshoes. Per la categoria Age Group verranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria con una medaglia ed un paio di scarpe VJshoes. Per la categoria Team verranno premiati i primi tre team con un trofeo, ed anch’essi riceveranno un paio di scarpe VJshoes per ogni atleta.

Sarà possibile registrarsi e ritirare i propri pettorali sul posto venerdì 30 e sabato 31 agosto 2019.

Per Info: https://www.ocrhannibalrace.com/