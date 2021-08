Ceresio Estate saluta con un ultimo concerto a Tesserete

Sabato 4 settembre alle 20.30 Ceresio Estate cala il sipario sulla sua quarantacinquesima edizione con un evento dal titolo “O vos Omnes” che vedrà come protagonista l’ensemble vocale Modulata Carmina, coordinato da Luigi Santos.

Questo ensemble, fondato oltre 20 anni fa, utilizza la voce come mezzo privilegiato per fare musica insieme. Il gruppo è specializzato nel repertorio rinascimentale, senza però escludere incursioni in epoche ed aree culturali differenti. Si avvale di cantanti che hanno approfondito lo studio della prassi esecutiva antica e che, per la maggior parte, svolgono un’attività concertistica solistica.

Spesso Modulata Carmina ha il piacere di far rivivere delle vere “primizie”, riproponendo pagine che non sono state eseguite da secoli.

Il programma elaborato per Ceresio Estate prevede brani di composizione compresa tra il ‘400 e gli inizi del ‘600 di Pierre P. Cadeac, Hildegard von Bingen, Guillaume Dufay, Johann H. Kapsberger, Domenico Mazzocchi, Giovanni Pelio, Hans Leo Hassler, Vittoria Aleotti, Maddalena Causlana, Pietro Amico Giacobetti e Antonio Mortaro.

Il concerto è ad entrata gratuita. Posti limitati, con obbligo di prenotazione tramite il modulo online sul sito di Ceresio Estate