I Barocchisti portano Bach e Vivaldi a Tesserete

Mercoledì 31 luglio, nella Chiesa parrocchiale di Tesserete (alle 20.30) avrà luogo l’evento centrale della stagione 2019 di Ceresio Estate.

Diego Fasolis, direttore di fama internazionale e amico di lunga data della rassegna, guiderà dal clavicembalo i suoi fedeli Barocchisti in un avvincente programma con opere di Bach e Vivaldi.

Solisti di questa eccezionale serata saranno il flautista Stefano Bet, impegnato in particolare nel quinto concerto brandeburghese, e Fiorenza De Donatis, “spalla” abituale dei Barocchisti, che eseguirà il concerto in la minore per violino, archi e basso continuo BWV 1041.

Il concerto è promosso dall’Ente Turistico del Luganese. Entrata gratuita

Tutte le informazioni su: www.ceresioestate.ch