Incidente sul lavoro: due operai ustionati gravemente

Un grave incidente sul lavoro è accaduto questa mattina, 9 agosto, a Caiovinco, quartiere di Brescia

Due operai che stavano svolgendo dei lavori stradali in via Sant’Orsola sono rimasti gravemente ustionati.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma si crede che l’incidente sia stato causato da una fuga di gas, dovuta a una rottura di una tubatura. I due uomini di 29 e 33 anni sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Brescia e di Milano con l’elisoccorso.

Sul luogo sono subito intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e la polizia per i rilievi.