La Caronnese vince, la Castellanzese cresce

(Foto castellanzese.com)

E’ finita 3-2 l’amichevole tra Caronnese e Castellanzese, un antipasto di campionato in attesa che vengano stilati i gironi di Serie D.

Al “Comunale” di Caronno Pertusella i ragazzi di mister Roberto Gatti hanno ospitato i neopomossi neroverdi. Ne è uscito un buon test per entrambe le squadre: la Caronnese si è messa in tasca una vittoria che dà morale, la Castellanzese insegnamenti utili e una buona dose di esperienza per il prossimo campionato.

Primo tempo equilibrato, spezzato solo dalla rete del capitano rossoblu Federico Corno. Nella ripresa tanti cambi e quattro gol. Moroni pareggia al 7′, Porcino riporta avanti la Caronnese al 10′, un’autorete di Galletti ha rimesso in parità il match prima della rete di Scaringella al 36′ che ha deciso il match.