Il Lago Cromatico va al Sacro Monte

Venerdì 30 Agosto il Festival Il Lago Cromatico porterà il pubblico in un altro luogo da conoscere del territorio varesino: la spettacolare Casa Museo Pogliagli al Sacro Monte di Varese. Ospiti della serata saranno Willi Burger, armonica cromatica, e Clara Schembari, pianoforte.

Willi Burger è riconosciuto a livello mondiale come uno dei migliori interpreti classici del suo strumento e vanta un’importante carriera che l’ha portato ad esibirsi nei maggiori teatri del mondo con un repertorio vastissimo che comprende composizioni originali per armonica e trascrizioni. Da cinque anni lavora in duo con la pianista Clara Schembari esibendosi regolarmente in Italia e all’estero.

Il concerto si terrà nello spettacolare salone del Museo, e avrà come sfondo il gesso originale della porta maggiore del Duomo di Milano, realizzata proprio da Ludovico Pogliaghi.

Casa Museo Ludovico Pogliaghi è situato al termine del viale delle Cappelle del Sacro Monte di Varese. La collezione conservata nel Museo comprende preziosi reperti archeologici egizi, etruschi e di età greco-romana, pitture e sculture databili tra il Rinascimento e l’epoca barocca, una ricca collezione di tessuti antichi europei e asiatici, pregiati arredi storici, curiosità e oggetti bizzarri da tutto il mondo, appartenuti all’ecclettico padrone di casa. Accanto alla sua collezione, la villa conserva bozzetti, gessi, disegni e materiali di lavoro di Poglaighi.

Il concerto inizierà alle 21, ma sarà possibile essere accompagnati in una visita guidata del Museo dalle 18 e aspettare il concerto con un apericena sulla terrazza panoramica del Museo. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti al tel. 3273415001, email: info@illagocromatico.com (10 Euro biglietto concerto con visita del Museo; 10 Euro apericena).

L’evento è inserito nel ricco e sempre più seguito cartellone del Festival Il lago Cromatico, organizzato dall’Associazione Musica Libera, con il patrocinio di: Regione Lombardia, Provincia di

Varese, Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese, Navigazione del Lago Maggiore in

collaborazione con la Riserva di Biosfera MAB “Ticino, Valgrande, Verbano”, il Comitato

Culturale del JRC, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Carrefour Ispra ed

importanti partner. Tutti i dettagli del Festival e dell’evento sono disponibili su

www.illagocromatico.com