L’amministrazione di Casciago non va in vacanza e convoca il Consiglio Comunale

Consiglio Comunale in pieno Agosto per l’Amministrazione di Casciago, che si è svolto ieri (22 agosto 2019) nel pieno delle ferie estive. I punti all’ordine del giorno erano troppo urgenti per aspettare la fine delle vacanze.

È stata prioritaria l’approvazione della variazione al bilancio 2019\2021, per lo sblocco di un fondo perduto di 50mila euro «Abbiamo deciso di utilizzare questo contributo statale per sostenere le spese di sostituzione della caldaia comunale – ha spiegato l’assessore al bilancio Stefano Chiesa – Inoltre ci siamo candidati per accedere ai fondi che la Regione ha stanziato per l’acquisto di attrezzature e mezzi per la Protezione Civile».

Infatti la Confederazione regionale dei centri di servizio per il volontariato della Lombardia erogherà un fondo perduto al 90% della spesa preventiva a favore dell’organizzazione di volontariato. «Pertanto qualora Casciago rispondesse a tutti i requisiti richiesti dal Bando, come ci auspichiamo, percepiremmo un contributo massimo di 27mila euro, e il restante 10% sarebbe a carico dell’Amministrazione» continua Chiesa.

Il secondo punto in programma è stato l’adesione alla convenzione intercomunale per la gestione dei rifiuti.

«Casciago è in proroga da due anni con la società Aspem, incorporata lo scorso anno con la società “ASCM –AGAM Ambiente”, per quanto riguarda la pulizia urbana – ha commentato il Sindaco Mirko Reto – per tutelare la cittadinanza nel caso dovesse esserci una deroga, il consorzio di Sesto Calende, grazie a questa nostra approvazione, entrerebbe in azione. Specifico che questo non è una firma contrattuale o un bando, ma è solo un adesione».

«Il consorzio di Sesto Calende, in accordo con altre quattro aziende, offrirà alla comunità maggiori servizi, come il ritiro del verde e dei materiali ingombranti a domicilio gratuitamente o la geo localizzazione dei mezzi per un maggior controllo da parte del cittadino e altro ancora – ha chiarito l’assessore Alberto Gaggioni – In più abbiamo stimato, sui dati relativi al 2018, un risparmio del 30% nelle bollette dei cittadini».

La minoranza capitanata dall’ex Sindaco Andrea Zanotti, assente ieri, ha deciso di astenersi dal voto. «Vorremmo avere dei chiarimenti in merito a questo ultimo punto all’ordine del giorno e per tanto abbiamo richiesto delle delucidazioni su alcuni punti». Delucidazioni che secondo lo stesso Sindaco erano presenti negli atti forniti.

«Avrei voluto non avere contestazioni in merito a questa iniziativa perché andrebbe solo a vantaggio dei cittadini – ha proseguito il Sindaco – A quanto pare le volontà dello stesso Zanotti di essere una minoranza e non un’opposizione erano solo parole. Faremo due incontri a Novembre per informare la comunità e per rispondere a tutte le domande in merito a questo».