Le bodycam funzionano: la polizia locale ne ordina altre 15

E’ arrivata in questi giorni la “determinazione a contrarre” per l’acquisto di 15 nuove bodycam per il servizio di polizia locale di Varese.

La richiesta, portata avanti dall’amministrazione comunale, arriva dopo aver valutato “Positivamente la precedente fornitura sperimentale di 5 bodycam, quale efficace strumento di tutela degli Agenti nell’espletamento della loro attività istituzionale, importante deterrente per condotte aggressive, garanzia per una corretta azione di polizia”.

Per questo è stato “ritenuto opportuno estendere ulteriormente la dotazione, con l’acquisto di 15 nuove bodycam per la Polizia Locale così da conseguire sempre maggiori standard di sicurezza”.

«Poniamo grande attenzione ai bandi di finanziamento che ci permettono di elevare il livello dei nostri servizi e la sicurezza degli agenti – ha sommentato l’assessore alla sicurezza Daniele Zanzi – Devo ringraziare i nostri dirigenti per questo impegno nel saper cogliere queste occasioni. Le body cam ci permetteranno di aumentare la nostra presenza sul territorio a tutela della sicurezza dei varesini».

Il procedimento per l’acquisto è solo all’inizio: è prevista comunque una spesa di circa 13.500 euro.