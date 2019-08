Le quattro spiagge del Varesotto consigliate da “InLombardia”

Dove trascorrere una giornata in spiaggia, in pieno relax, senza dover percorrere troppi chilometri? Il portale della Regione Lombardia, dedicato al turismo, offre alcuni utili consigli per una gita al lago in alcuni dei lidi più belli del territorio.

Dal Garda al Lago di Como passando naturalmente dal Verbano: InLombardia ha scelto quattordici spiagge che meritano una visita estiva.

In questa lista il Varesotto ne conta ben quattro, anche se, come è noto, le possibilità offerte dalla sponda lombarda e dai piccoli laghi della nostra provincia sono molte di più e con caratteristiche diverse: da quelle selvagge e più nascoste a quelle attrezzate con chioschi e servizi per i turisti.

I lidi sul lago Maggiore consigliati da InLombardia sono quelli di Ispra, dove oltre alle spiagge si può approfittare delle possibilità offerte dal suo splendido lungolago, Luino e più in generale le spiagge del nord della provincia, Angera con Noce e Nocciola (quest’ultima aperta anche agli amici a quattro zampe), e Leggiuno, con la possibilità di combinare la gita al lago con la visita all’Eremo di Santa Caterina. Per il Lago di Como il sito suggerisce invece Oliveto Lario e Lenno.