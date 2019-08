Le variazioni di Agesp per Ferragosto

In occasione della “Festa dell’Assunzione”, le attività del Gruppo Agesp subiranno alcune variazioni. Per quanto riguarda gli Sportelli Agesp Gas, Energia Elettrica e Teleriscaldamento di Via Alberto da Giussano 8 a Busto Arsizio rimarranno chiusi nelle giornate del 15-16-17 agosto mentre si conferma che, per eventuali emergenze, è sempre garantita l’operatività dei servizi di pronto intervento.

Il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti verrà sospeso nella giornata di giovedì 15 agosto e recuperato secondo le seguenti modalità: nel Comune di Busto Arsizio l’umido sarà raccolto lunedì 19 agosto 2019 e l’indifferenziata (sacco viola) giovedì 22 agosto 2019; a Fagnano Olona carta e umido saranno ritirati venerdì 16 agosto. Il Centro Multiraccolta di Via Tosi a Busto Arsizio sarà invece chiuso nella sola giornata di Ferragosto.

Gli uffici del Settore Parcheggi di Via Mazzini 24/B rimarranno chiusi tutta la settimana dal 12 al 17 agosto. Durante la medesima settimana, alla luce dell’esperienza degli anni passati, nei quali nel periodo di ferie estive si è consuntivata una scarsa affluenza ai posteggi, si è ritenuto opportuno mantenere libero l’utilizzo dei parcheggi a barriera – P.Venzaghi, P.Einaudi, P.Concordia, P.Monti, P.Ferrucci, P.A.da Brescia (Ospedale), P.Gavinana, P.Culin.

Anche gli uffici di Agesp Attività Strumentali S.r.l. – Servizi al Territorio presso i Molini Marzoli, rimarranno chiusi tutta la settimana dal 12 al 17 agosto.

Per quanto concerne le Farmacie gestite da AGESP Attività Strumentali S.r.l., si riporta il calendario delle chiusure estive: