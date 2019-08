Manganello in auto, denunciato

Nella giornata di domenica gli agenti Volante del Commissariato di Gallarate hanno denunciato un cinquantunenne italiano trovato in possesso di un manganello estensibile di metallo, modificato all’estremità con un tassello d’acciaio in modo da aumentarne l’efficacia offensiva.

Erano le 13:00 quando la pattuglia, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, è stata attirata da una Mercedes di colore grigio.

Le manovre dell’automobile, che sembravano voler evitare la volante della Polizia, hanno fatto scattare il controllo. L’arma è stata subito individuata a ridosso del cruscotto, ad immediata portata del conducente. L’uomo, che non ne ha saputo giustificare né il possesso né i motivi per cui fosse custodita in quella posizione, è stato immediatamente perquisito ed accompagnato in Commissariato per gli ulteriori controlli di rito al termine dei quali, è stato indagato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il manganello, sequestrato, è ora in custodia presso il Commissariato di Gallarate, diretto dal commissario capo Luigi Marsico, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.